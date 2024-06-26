長沙句鐘降雨量如54個西湖

【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布最高級別的暴雨紅色預警，預計當日至周四，江南、江漢、江淮、四川盆地、重慶、貴州、廣西等地仍有持續性強降雨。湖南上周日以來，全省發生入汛以來範圍最廣、強度最大的降雨過程，逾59萬人受災，直接經濟損失11.87億元（人民幣‧下同，約12.9億港元）。江西上周六至周一下午暴雨引發的洪澇和地質災害造成8.5萬人受災，直接經濟損失6,900多萬元（約7,500萬港元）。

湖南逾59萬人受災 湖南長沙前日遭遇強降雨天氣，一小時降雨量達65.1毫米，打破6月單小時降雨紀錄。若根據長沙市總面積約1.18萬平方公里計算，單小時總降水量達7.68億立方米，約為54個西湖。暴雨影響市民出行，周一上午長沙地鐵2、3號線全線多處地鐵站積水湧入地下通道，導致地鐵服務暫停。另傳出長沙火車站被淹浸，經內媒查證，積水嚴重位置只是長沙火車站的行人過街通道，當日下午已排走積水，恢復正常使用。

湖南省懷化市沅陵縣五強溪鎮上周五山洪造成4人死亡、一人失蹤。內媒昨日報道，該名失蹤者屍體已找回，令死亡人數增至5人。湖南省省長毛偉明周一在省政府常務會議上表示，自入汛以來，該省累計降雨量688.4毫米，較常年偏多29.5%，共出現17次區域性暴雨過程，為1961年以來同期最多。湖南正全力開展應急救援，緊急疏散、安置、救助5.5萬多人。從前日下午1時起，湖南省防汛抗旱指揮部將防汛應急響應由Ⅳ級提升至Ⅲ級。