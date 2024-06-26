火燄山地表81 ℃今年最高

內媒周一聯絡火燄山景區，工作人員表示「81℃是真的」，當天室外氣溫超過40℃，只要不刮風，天上沒甚麼雲，該處溫度就高。工作人員又指，往年出現這氣溫大多在8月，今年熱得比較早。今年從本月9日開始，該景區每天都會發布地表最高溫度播報，其中本月9日的第一次監測是75℃，上周六首次突破80℃，周日的81℃更創下今年最高溫度。

遊客逐熱而來 感受沙烤雞蛋

儘管天氣炎熱，但仍有來自全國各地的遊客「逐熱而來」。人們撐起太陽傘、戴上太陽眼鏡；有的人在景區內遊覽合影，有的則在炙熱的陽光下感受「沙烤雞蛋」的樂趣。當地氣象部門周日發布高溫紅色預警，預計未來幾天，吐魯番市最高氣溫還將攀升至45℃。氣象台提醒戶外工作人群、外出市民和各地遊客應減少戶外勞動或停留時間，多喝水避暑保障個人安全。