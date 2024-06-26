美譴責陸嚴懲分裂國家 京促停干政

【本報綜合報道】中國大陸上周五發布懲治台獨的22條「意見」，「分裂國家」最重可判死刑。美國國務院周一指威脅及法律戰無法和平解決兩岸分歧。中國外交部發言人毛寧周二反駁，當前台海局勢的最大挑戰來自「台獨」分裂活動和外部勢力干擾破壞，如美方真心維護地區和平穩定，應恪守不支持「台獨」的承諾，停止干涉中國內政，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

台籲交流對話 美國國務院發言人米勒表示，美國強烈譴責大陸升級兩岸局勢及破壞穩定的言詞和行為，美方繼續敦促克制，切勿單方面改變現狀，敦促大陸與台灣進行有意義的對話。台灣總統賴清德周一回應時指，民主不是犯罪、專制才是罪惡，大陸沒有任何權力制裁台灣人民，更沒有跨域追訴台灣人民的權力。他呼籲北京正視台灣的存在，與台灣民選合法的政府交流對話，這才是增進兩岸人民福祉的正確之道，否則兩岸關係只會愈來愈疏遠。

毛寧表示，中國對美方有關言論表示強烈不滿和堅決反對，維護國家統一和領土完整是每一個主權國家的神聖權利，運用刑事司法手段懲處分裂國家的犯罪分子，維護國家核心利益是世界各國的通行做法，任何外部勢力無權對此說三道四。