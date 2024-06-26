夏季達沃斯論壇 華籲反對脫鈎斷鏈

【本報綜合報道】世界經濟論壇第15屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）昨日至明日在遼寧大連國際會議中心舉行，有近80個國家和地區的1,600多名代表與會。國務院總理李強在開幕式上致詞，呼籲世界各國和地區密切合作，反對集團對抗和脫鈎斷鏈，維護產業鏈供應鏈穩定和暢通，促進貿易和投資自由化和便利。

指產能過剩為保護主義煙幕彈 李強表示，你爭我奪的情況導致一些地方逆全球化抬頭，出現地緣衝突加劇等問題，如果各國搞脫鈎斷鏈及建小院高牆，只會割裂地區之間的經濟聯繫，激化矛盾及紛爭。

他又指，中國市場規模大、產業網絡大、勞動力充足、應用場景豐富、消費者接受度高，是中國新興產業獲得競爭力的方式，強調國際合作的深度決定人類發展的高度，呼籲張開雙臂擁抱彼此。

另外，李強周一在北京人民大會堂會見訪華的波蘭總統杜達，提到所謂中國「產能過剩」論調不過是保護主義的煙幕彈，最終只會擾亂全球產供鏈，損害世界經濟效率，也不利歐方自身產業發展和綠色轉型。他希望歐盟客觀、理性看待中國發展，恪守支持自由貿易承諾，為中歐經貿合作創造公平、非歧視市場環境，推動中歐關係平穩健康發展。李強同日另在大連會見越南總理范明政，強調兩國要進一步加強互聯互通，持續打造新能源、數碼經濟等合作新增長點。