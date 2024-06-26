陸4海警船僅距金門5海里 歷來最近

【本報綜合報道】大陸4艘海警船周二清晨5時許無預警直驅金門海域，一度逼近金湖鎮僅5海里，為史上最近一次。台海巡署立刻派出3艘海巡艇，將大陸海警船驅離至近限制水域外，全程歷時約兩小時。陸方其後通報，福建海警當日在金門附近海域開展常態化執法巡查，本月以來組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，保障漁民安全、廈金海域正常航行和作業秩序。

台派3海巡艇應對 大陸海警船以兩艘一組的方式，分別自金門北碇東面、復興嶼南面海域分兩組，編隊駛入台灣限制水域。台海巡署金馬澎分署掌握大陸海警船集結迹象後，立即部署海巡艇應對，採取分組對應、平行監控方式，全程搜證示警。

台海巡署表示，本月首兩周每天都有4艘大陸海警船在金門禁限水域外活動，也就是當日兩度闖進的海警船；又批評陸方滋擾意圖明顯，無助金廈人民情感維繫，更無益兩岸對等交流，要求體認區域和平、穩定的重要性。

台國防部同日另發布解放軍動態資料，顯示周一上午6時至當日上午6時，共偵獲17架次軍機、8艘次軍艦在台灣周邊活動，其中7架次逾越台海中線，其中一架直升機距離鵝鑾鼻僅40海里。台軍另預告，大陸周三將發射一枚運載火箭，預料通過台灣防空識別區。