美副卿稱與菲商共同防禦情況

坎貝爾

【本報綜合報道】美國副國務卿坎貝爾周一出席美國智庫論壇談及中菲南海摩擦、俄朝合作、中美人文交流等議題，他透露美國與菲律賓密切磋商有關觸發《美菲共同防禦條約》的情況，又指中國其實擔心俄朝合作，擔憂引起東北亞危機。

指華擔心俄朝合作 坎貝爾表示，中國和菲律賓上周一在南海仁愛礁發生撞船事件後，美國與菲律賓已密切磋商在何種情況下《美菲共同防禦條約》會發揮作用等問題。菲律賓非常謹慎，菲方尋求對話，不尋求與中國發生危機，而美國正發出非常明確的威懾訊息。他認為各方都認為是對方在試探自己的底線，現階段最重要的是美國堅定立場，公開和私下都要明確地支持菲律賓。美國聯合盟友的戰略正在發揮作用，更多印太盟友和夥伴參與維護區域和平穩定。

坎貝爾指，拜登政府意識到歐洲、中東和印太正日益交織，而中國、俄羅斯、北韓和伊朗亦正加強協調和安全合作。他形容中朝是俄入侵烏克蘭以來為俄重建國防工業基礎作最大貢獻的兩個國家。作為回報，俄羅斯支持中朝伊的軍事計劃，而俄羅斯總統普京上周更在時隔20年後再訪北韓。坎貝爾說，北韓是中俄之間存在的許多利益分歧之一，中國對俄朝的事情有些擔心，中方可能擔心朝方會受某種鼓勵採取挑釁措施，導致東北亞危機。儘管俄羅斯和中國在烏克蘭問題上密切合作，坎貝爾不認為這是一種深厚的戰略夥伴關係。

對於中美人文交流，坎貝爾指美國應歡迎更多來自中國的留學生，不過希望中國學生到美國學習人文和社會科學，而不是粒子物理學等科學學科。他又稱美國大學出於安全考慮，正限制中國留學生接觸敏感技術。