中菲辦工作組會議 下月料商南海問題

仁愛礁撞船局勢緊張 菲外長稱主權不退讓 中國和菲律賓上周一在南海仁愛礁發生撞船事件，局勢持續緊張。菲律賓外交部長馬納羅昨日向該國參議院作供時透露，中菲上周舉行了工作組會議，為可能於下月召開的南海問題雙邊磋商機制會議做準備。

馬納羅表示，無論菲律賓實現甚麼建立信任的措施，都不會以犧牲提升菲律賓主權、主權權利及在南海的權利和管轄權為代價。中菲對上一次於今年1月在北京召開中菲南海問題雙邊磋商機制第八次會議，由中國外交部部長助理農融及菲律賓副外長拉扎羅共同主持。中國外交部當時指，雙方就南海形勢及各自關切的涉海問題坦誠及深入地交換意見，南海和平穩定符合中菲共同利益，南海爭議並非雙邊關係的全部。雙方同意繼續通過海上協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛礁局勢。

馬國前總理指美喜歡挑對抗 在南海緊張局勢升溫之際，馬來西亞前總理馬哈蒂爾接受中國官媒訪問，稱菲律賓並不想與中國開戰，又批評美國喜歡挑起對抗，從中獲利。他表示，雖然美國不是南海域內國家，但它似乎很喜歡煽動國家之間開展對抗，甚至「引導」它們走向戰爭，就像烏克蘭和俄羅斯之間發生的那樣。他認為，菲律賓並不想與中國開戰，因為它沒有能力這樣做；又忠告菲方，對南海域外國家的煽動保持警惕。

馬哈蒂爾指出，一旦爆發戰爭，美國就變成一個大型軍火商，生產很多武器。他又指，美國不能指望永保世界第一的位置，必須與其他國家分享權力，例如中國；中國或許有一天會成為中心，成為世界強國，只要其不對其他國家發動戰爭，他們都必須接受中國。

本報綜合報道