距今2000年無名青銅像 證是羅馬暴君

【本報綜合報道】羅馬帝國皇帝卡利古拉（Caligula）的青銅半身像有約2,000年歷史，在1700年代出土後多次易手，惟自1842年開始失去蹤影。直至近日，英國倫敦草莓山莊博物館的館長終於發現半身像去向，半身像周六起將在草莓山莊展出。

執政僅4年 遭禁衞軍刺殺 草莓山莊博物館館長達沃利（Silvia Davoli）經過10年追查，僅依靠半身像僅存的一幅素描，最終在已故收藏家施羅德（John Henry Schroder）的收藏目錄中找到青銅半身像。施羅德在1890年代購入這個高約13厘米的半身像時，誤以為它只是刻畫文藝復興時期一位普通青年。經達沃利和其他專家確認，半身像實際上是刻畫卡利古拉。

卡利古拉是羅馬著名暴君，他於公元37年成為帝國第三任皇帝，時年24歲。卡利古拉在執政僅僅4年便遭自己的禁衞軍刺殺。儘管如此，他在統治期間還是委託製作了數尊自己的小型青銅半身像，方便隨身攜帶並用於崇拜。目前已知仍存世的卡利古拉青銅半身像只有7個。