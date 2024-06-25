年度盛事加州揭幕 200粉筆畫幅幅佳作

歡樂聚會 500藝術家席地繪 美國加州帕薩迪納的年度盛事「粉筆繪畫節」上周六揭幕，舉行為期兩天展覽，吸引超過500位粉筆藝術家以地為畫布，繪畫出超過200幅色彩斑斕的畫作。畫家當中既有白髮蒼蒼的長者，也不乏稚嫩孩童，他們的創作題材和風格各異，從跳着傳統舞蹈的美洲土著，到家喻戶曉的動漫人物，吸引不少參觀者駐足欣賞。

華裔參加者盼傳揚中國文化 南加州華裔粉筆藝術家單小雷從2009年開始參與「粉筆繪畫節」，過往每年均堅持以中華傳統文化作為創作主題。他多年來繪畫過秦朝兵馬俑、三國時期的關羽、中國神話人物嫦娥、經典名著《西遊記》的唐僧師徒等。單小雷希望通過粉筆畫像，向美國的朋友們傳揚博大精深的中國文化。

來自加州文圖拉縣的藝術家彼得羅齊（Monica Petroczy）今年帶來一幅山獅肖像畫作品，正等待畫作風乾。她指過去數年的6月都被陰鬱天氣籠罩，今年就感覺夏天來了。彼得羅齊補充，「粉筆繪畫節」對藝術家來說是一次歡樂聚會，可以展示自己的創作過程，也能從他人作品獲得更多靈感。本報綜合報道