馬國逾半珊瑚恐白化 設委會應對

【本報綜合報道】馬來西亞政府周日警告，炎熱天氣等因素導致該國海域的海水溫度上升，導致當地逾五成的珊瑚礁面臨大規模白化的危機。馬國政府已經成立特別委員會應對此事。如果情況沒有改善，政府可能暫時禁止民眾進入珊瑚礁。

馬國漁業局指，根據非政府組織、潛水經營者和潛水員提供的資訊，以及非政府組織及研究人員觀測珊瑚白化情況後得出有關結論。根據4月至6月的調查，出現珊瑚白化現象的地區包括吉打州芭雅島、丁加奴州停泊島、熱浪島及天鵝島，以及彭亨州刁曼島和柔佛州柏芒吉島。大部分受影響的珊瑚礁位於水深不足10米的淺水區。

倘情況惡化 或禁入礁區 漁業局指出，白化是珊瑚對環境壓力的自然反應，水溫升高等壓力往往導致珊瑚白化，大規模白化則表明海水溫度長期高於正常年均溫度，造成大面積的多種珊瑚廣泛出現白化現象。

漁業局警告，如果白化程度超過珊瑚礁總面積八成，進一步的措施可能包括暫時限制民眾進入受影響的珊瑚礁區，以保護受影響的珊瑚，但漁業局向所有利益相關方保證，當局將盡可能減少這些可能影響旅遊活動的措施。