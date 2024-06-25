回扣醜聞日揆失民心 前首相：應選新領袖

日本執政自民黨爆出黨內派系收受政治資金回扣醜聞，導致岸田文雄政府的支持度一蹶不振。岸田文雄的自民黨總裁任期將於今年9月屆滿，他日前暗示有意角逐連任。惟前首相菅義偉周日表示，岸田文雄沒有為政治資金醜聞負責是導致民眾對政府失去信心的原因之一，認為應在自由黨總裁選舉選出新領袖。外界解讀菅義偉的言論為要求岸田文雄下台。

菅義偉指出，直到今天，岸田文雄一直沒有提及自身在回扣醜聞的責任，感到不信任的國民很多，而抱有「這樣下去會發生政權更迭」危機感的人也增多了。被問及是否應在自民黨總裁選舉選出新領袖時，菅義偉直言：「我是這樣認為的。這是能讓大家理解自民黨在改革上的想法之最佳機會，切實作出應對將會成為一大機會。」不過，他尚未決定會推舉何人角逐黨總裁。

黨員促勿參選連任黨總裁 岸田內閣民調持續低迷，在自民黨內已出現雜音，黨內派閥茂木派成員、眾議員東國幹公開要求岸田文雄勿參選連任總裁。自民黨幹事長茂木敏充與前幹事長石破茂等被視為「後岸田時代」可能接班人選，近期不斷參加相關會議。茂木敏充上周三參加黨內團體會議時指，成功的反義詞不是失敗，而是不去做，不挑戰就不會有新時代，透露出對參加黨總裁選舉的意願。他亦密集跟黨內人士交換意見，近日曾分別與副總裁麻生太郎和菅義偉會晤，又積極與黨內其他派閥的核心或年輕人士交流。

內閣支持率跌至2成 自民黨爆出黨內派系收受政治獻金回扣醜聞後，該黨提出《政治資金規正法》修正案，獲國會參議院表決通過。惟共同社周日公布民意調查結果顯示，近八成受訪者認為修正案無效或不太有效。被問及希望首相岸田文雄繼續執政多久時，僅有10.4%受訪者表示期望對方能夠繼續執政，相反36.6%受訪者渴望其盡快辭職。另外，岸田內閣支持率僅得22.2%，與對上一次同類調查相比下跌兩個百分點。本報綜合報道

岸田文雄 菅義偉 自民黨早前爆出收受政治資金回扣醜聞。