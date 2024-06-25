俄西南兩城市恐襲 20死包括1神職17警察

槍擊縱火教堂警局 6武裝遭擊殺 俄羅斯西南部、北高加索達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉和裏海城市德爾本特周日發生恐襲，合共一間猶太教堂、兩間東正教教堂及一間警察局遭槍擊和縱火，造成20人死亡，包括17名警察、一名神職人員及一名保安；另有44人受傷，其中37人是警察。俄羅斯國家反恐委員會稱，6名武裝分子遭擊斃，暫未有組織認責。

德爾本特一座猶太教堂遭到槍手開槍襲擊，有警員被殺，猶太教堂事後起火，當地一座獲聯合國教科文組織列為世界遺產的東正教教堂也發生駁火，一名66歲東正教神職人員被割喉身亡。同時，馬哈奇卡拉一間警察局及一間東正教教堂亦遇襲。有民眾拍到事發時多名黑衣人在街頭不斷開槍掃射，隨後大批警員到場。

涉事共和國領導人 圖牽扯烏 俄羅斯調查委員會表示，已對有關恐怖活動展開刑事調查。達吉斯坦領導人梅利科夫發表錄像講話指，襲擊者的身份不明，他們試圖破壞社會局勢的穩定，當地局勢處於執法部門和地方政府控制之下，誓言繼續調查事件，又指襲擊可能是從外國準備的，並提到俄羅斯的對烏克蘭特別軍事行動，美媒認為他是試圖把襲擊與烏克蘭戰事聯繫起來。當地進入反恐行動狀態，入夜後多處有軍車巡邏。俄羅斯內政部表示，相信仍有恐襲同謀在馬哈奇卡拉市內嘗試逃走，當局已封鎖出入當地的路。另外，達吉斯坦周一起哀悼3天，所有娛樂活動取消及下半旗誌哀。

兩子參與施襲行動 區長被扣押 俄羅斯傳媒引述執法部門報道，槍手是國際恐怖主義組織的支持者，但沒有提及組織的名稱，而施襲者包括達吉斯坦謝爾戈卡拉（Sergokala）地區區長的兩名兒子，區長已被調查人員扣押。達吉斯坦是回教徒聚居地，暫未知事件是否涉及宗教或種族問題。回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的呼羅珊省分支事後發表聲明，讚揚「來自高加索的兄弟」展示了實力，但並未認責。

俄頻遭恐襲 3月音樂會150人亡 俄羅斯近年發生多宗大型恐襲，最轟動是今年3月底莫斯科一個音樂廳遭血洗，造成至少150人死亡，145人受傷，當時伊斯蘭國認責，俄方則指事件與烏克蘭有關。在4月，俄羅斯當局曾在達吉斯坦拘捕4人，指控他們涉及莫斯科音樂廳恐襲。中國外交部發言人毛寧昨日表示，中方反對一切形式的恐怖行徑，譴責針對平民和執法人員的暴力襲擊，對遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。本報綜合報道

多名槍手在猶太教堂附近現身。 俄羅斯遭恐襲事件簿 反恐部隊出動追捕槍手。 施襲者最終遭擊斃。