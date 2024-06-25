震後重建 太魯閣公園耗資7.2億

卓榮泰上周六到太魯閣公園等多個地點視察重建進度，並聽取公園災後重建簡報。公園署長陳茂春指出，重建第一階段為緊急搶修、第二階段為設施防務安全及科技防災強化、第3階段為提升遊憩安全及品質措施，又稱奇萊、南湖山域及合歡山地區經勘查後已經開放；長春祠、布洛灣、九曲洞、天祥、蘇花地區等遊憩區年底起局部開放；遊客中心、布洛灣吊橋等部分步道供遊客賞景，以明年底全區開放為目標，砂卡礑及燕子口需待調查評估結果規劃重建計劃。

太魯閣公園途經台8線中橫公路同樣災情嚴重，公路局長陳文瑞指行政院已調撥近9.6億元（約2.3億港元）重建。大禹嶺至閣口部分路段曾發生落石，13處辦理優先搶修，以天祥至閣口167K至184K災情最嚴重，全線於4月6日搶通，不過餘震不斷、地質不穩，至今仍採取每日3時段放行，短期辦理6處斜坡保護工程，預計今年底完工。寧安橋以西斜坡保護明年完工，新建九曲洞西口、九曲洞東口、錐麓及靳珩路段明隧道新建工程預計後年完工。