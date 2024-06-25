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中紀委查中國航油董事長周強
中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組、湖北省紀委監委周日公布，中國航空油料集團有限公司黨委書記、董事長周強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。官網介紹，中國航油是以原中國航空油料總公司為基礎組建的國有大型航空運輸服務保障企業。（綜合報道）
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