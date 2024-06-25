深圳市政協前副主席嚴重違紀

廣東省紀委監委網站周日公布，廣東省深圳市政協前黨組副書記、副主席王毅涉嫌嚴重違紀違法，正接受廣東省紀委監委紀律審查及監察調查。資料顯示，71歲的王毅於1953年1月出生，是湖南邵東人。2012年1月至2015年6月，他任政協深圳市委員會副主席、黨組副書記。（綜合報道）