上海同濟醫院院長涉違法受查

上海市虹口區紀委監委昨日公布，上海市同濟醫院黨委副書記、院長程英升涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受同濟大學紀委和上海市虹口區監委紀律審查和監察調查。程英升曾任上海市第六人民醫院副院長，重點專業領域為非血管、血管介入放射學及消化系統影像診斷學。（綜合報道）