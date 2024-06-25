搗外賣餐飲浪費 整改近7萬問題

設21項標準 推「碳」積分

今年上半年，國家市場監督管理總局持續健全標準規範，督促網絡餐飲平台、外賣商家持續規範適量點餐提示、合理設置起送價格、優化餐食分量等餐飲外賣營銷行為。至今，當局公布145宗典型案例，制修訂相關標準21項，宣貫標準94.8萬人次，培訓外賣商家及餐飲服務從業人員108.1萬人次，同時指導推動美團、餓了麼等大型餐飲外賣平台提供「一人餐」、「小份餐」專題入口，推出外賣「碳」積分，自今年以來「小份餐」訂單已超過60億單。