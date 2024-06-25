湖南江西暴雨山洪 14死1失蹤

湖北等多地風險高 長沙地鐵叫停服務 內地暴雨不斷，中央氣象台昨日上午10時發布今年首個暴雨紅色預警。長江中下游持續強降雨，湖南省及江西省暴雨造成最少14人死亡，一人失蹤。當局預計，未來數天長江中下游地區有強降雨過程，湖北、江西和湖南等地，部分地區暴雨災害風險高。

今年首發暴雨紅色預警 湖南省懷化市新晃侗族自治縣魚市鎮鬥溪村龍塘組周日凌晨突發山泥傾瀉，造成8人死亡。懷化沅陵五強溪鎮上周五至上周六也出現特大暴雨，引發轄區內河流萬洋溪發生山洪，截至周一上午，極端強降雨天氣已造成當地4人死亡，一人失聯。江西省九江市修水縣溪口鎮義坑村25組石下梘窩里周日凌晨5時許發生山泥傾瀉，導致一幢兩層鋼混結構房屋倒塌，兩人遇難。

4磚房塌 包括4童罹難 懷化新晃縣魚市鎮鬥溪村龍塘組上周六發生的山泥傾瀉造成4幢房屋倒塌，村民指它們建在山坡下，均為磚房。遇難村民的鄰居稱，8人分別是4名大人、4名小孩，山泥傾瀉發生時沒有聽到聲音。有村民稱，雨下了很多天，在村裏生活了60多年，從未遇過這樣的災害。當地技術單位勘測，滑坡體長122米、闊88米，滑體厚度5米，滑坡體總方量約5萬立方米。

長沙市氣象台昨日上午8時44分升級暴雨預警信號為紅色，市防汛抗旱指揮部則發布《關於啟動防汛四級應急響應的通知》，決定自當日上午8時30分起全市啟動防汛四級緊急應變。在短短兩小時後，當地又把全市防汛緊急應變提升至三級。上午9時到10時降水量達65.1毫米，打破6月單小時降水紀錄。若按長沙市總面積11,819平方公里計算，單小時總降水量達7.68億立方米，約為54個西湖。

受暴雨天氣影響，長沙地鐵2、3號線全線（含西環線）停止營運服務，長沙南站前往上海、廣州、南寧等方向的列車出現不同程度延誤，鐵路部門已啟動緊急應變計劃。

中央氣象台指，本月17日以來，長江中下游地區出現持續強降雨天氣，安徽、浙江、江西、湖北、湖南等地部分地區累計降雨量有200至400毫米，湖南常德、安徽黃山等局部地區達500至713毫米。昨日至下周日，江南、江漢、江淮、貴州、廣西等地有持續性強降雨，日雨量一般為大到暴雨。其中，湖北、湖南、安徽、江西、浙江等地部分地區有大暴雨，局地特大暴雨，上述部分地區伴有短時強降雨、局地雷暴大風等強對流天氣。本報綜合報道