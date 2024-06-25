怕離美難再入境 華留學生拒返中國

【本報綜合報道】美國是中國學生留學的首選目的地，但在中美緊張關係影響下，愈來愈多中國留學生擔憂入境美國時會被搜查並遣返。有中國留學生周日向美國傳媒透露，自入學以來，已經6年沒有回家鄉北京，擔心一旦回國，再入境美國會遇到困難。

在華盛頓一間大學做半導體材料研究的博士生陳小金表示，她前幾年碰上新冠疫情而沒有回國，而這兩年聽聞許多攻讀理工科的中國留學生簽證遇到行政審查，過去半年甚至有中國學生在離家不遠的華盛頓杜勒斯國際機場被遣返，考慮到自己研究的方向偏敏感，怕回去中國之後就回不來美國。

近年逾20人被禁入境或遣返 數據顯示，自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生或學者在美國被禁止入境和遣返。

美國駐中國大使伯恩斯於上月表示，美國方面去年向中國學生、學者和家屬發放了超過10萬份簽證，近30萬名中國留學生目前在美國各地大專院校學習，99.9%的中國留學生入境美國時，沒有遇到任何問題。