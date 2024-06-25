軍民合用機場 旅客向設施影相 拘留7天

國安部公開案例 警示違法風險 近日有疑似外國乘客在浙江省義烏市偷拍軍民合用機場，引起外界關注。國家安全部昨日發公告提醒，軍民合用機場是平時兼具民用運輸及空軍日常訓練，戰時可供軍事使用的機場。由於軍民合用機場往往部署重要軍事裝備，並承擔日常演訓任務，民航乘客應遵守相關規定，不得擅自拍攝敏感軍事區域、軍事設備。當局亦表示，曾有一名飛機乘客因違規拍攝軍民合用機場，被罰行政拘留7天。

內地機場三分一屬軍民合用 國安部指，根據統計目前內地營運機場中接近三分之一是軍民合用機場，大多位於沿海、邊境等地區，戰略地位突出，軍事價值重要。為保障國家軍事安全，防止旅客「無意」中取得、洩露國家軍事機密，當民航飛機在軍民合用機場起降、滑行時，旅客應根據空中服務員的要求關閉遮光板，不得擅自拍照、攝影甚至把有關內容上傳互聯網，這也是世界各國針對軍用設施保密的一般做法。

國安部強調，維護國家安全是每個公民的責任與義務，未經允許私自拍攝軍事設施、設備是嚴重危害國家安全的行為，每位乘客都有責任、有義務配合做好軍民合用機場的安全保密工作。因一時疏忽或故意違反相關保密規定，擅自對軍民合用機場進行拍攝，會為國家軍事安全帶來隱憂。

公告亦提到一宗案例，東南沿海地區某軍民合用機場早前有一名乘客劉×在飛機滑行起飛過程中，無視機艙內廣播和空中服務員的提醒要求，擅自把開啟錄影功能的手機放置在機窗遮光板與窗口的夾層之間，並反覆開啟遮光板，攝錄機場周邊設施、建築和軍機，打算上傳社交網炫耀。

機場留意到涉事航班有乘客未依規定關閉遮光板後，立即要求飛機重新滑回停機位，直到相關部門和國家安全機關依法核查確認消除洩密隱患後，航班才得以重新起飛。劉×的行為導致涉事航班延誤，更因涉嫌擾亂公共交通秩序，被依法處以行政拘留。

上周義烏有外國客犯同類錯 偷拍義烏軍民合用機場一事發生在上周三，涉事航班為義烏飛往北京的中國國際航空CA1880航班，當時飛機準備起飛，已提醒乘客放下遮光板，一名操外語人士卻把手機卡在遮光板與窗戶之間的縫隙內錄影。本報綜合報道