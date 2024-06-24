西方與俄對抗 誰先侵略挑釁

西方主流媒體一直傳言：「對侵略者及被侵略者平等看待的政治中立是錯誤的。」這種西方立場就是要凸顯俄羅斯的入侵是罪惡的，烏克蘭就是受害的一方。

不過，長久以來，以美國為首的西方國家，一直入侵其他國家，鮮明例子有美國入侵越南；美國先支持伊拉克入侵伊朗，再與伊拉克反目成仇，入侵伊拉克；美國、法國為首入侵利比亞；美國支持並入侵阿富汗及敍利亞，當然還有美國長期支持以色列侵佔中東巴勒斯坦及敍利亞的土地，以及殺害反抗的阿拉伯人民。

自稱公義 製造災難 不同的是，美國及合作參與的西方政府從不承認國際指摘它們是罪惡的，因為它們有入侵的「理由」。發動越戰是要對付「越南共產黨的野心」及「堵塞中、蘇共產主義的國際滲透」；支持伊拉克入侵及圍堵伊朗，是因為伊朗回教原教旨主義及政府跟共產黨一樣是「邪惡」的；又如原本是盟友、入侵伊朗的伊拉克領袖薩達姆及在阿富汗合作抗蘇的塔利班，最後都變成要侵佔消滅的反西方罪惡勢力；至於利比亞的卡達菲及敍利亞的阿薩德都是要推翻的「獨裁罪惡政權」，而遮掩了卡達菲計劃建立非洲獨立貨幣制度，反對美元及歐元霸權，阿薩德則阻止西方石油管道過境，至今西方的民主自由入侵，只帶給兩國巨大的經濟、社會及政治災難。

這裏我們見到西方過去的侵略有兩大特色：一是西方自己才是挑釁的一方，卻宣稱自己是奉行國際公義對付「邪惡」勢力，甚至這些被入侵的所謂「邪惡勢力」，連挑釁西方的能力都沒有。第二是被侵略的一方的人民，要接受殘酷的屠殺、社會建設完全被摧毀，以及國家長期受制裁及不穩定。

從這兩點我們可以評價俄烏戰爭的性質：第一是俄羅斯入侵是嚴重受西方挑釁導致的，包括蘇聯解體後北約長期東擴、2014年美國政府在烏克蘭策動顏色革命建立親西方政府，之後西方支持烏國政府實行對烏東俄裔人民實施文化滅絕，並長期供應各種武器，建構軍事設施，對烏東俄裔人民施行軍事侵略打擊，為烏東社會帶來巨大的摧毀及大量平民死傷。

不同的是，俄羅斯普京政府不如小國般只能坐以待斃，而是有能力對北約及其支持的烏克蘭政府，執行受長期挑釁後的還擊！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻