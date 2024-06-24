中國大運河 成功申遺10周年 江蘇省辦文物展

考古揭屬 經濟 文化傳播 重要關鍵 全球目前共有500條運河，其中6條獲聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》，中國大運河於2014年6月22日已被列入其中。江蘇省揚州中國大運河博物館上周六舉行大運河考古成果展覽，展出多種出土的文物，紀念這條古老運河申遺成功十周年。分析指，大運河沿線的鹽業和手工業考古揭示大運河成經濟發展和文化傳播脈絡。

證漢唐水利工程宏偉 中國大運河考古文物點有逾400個，北京、河北、天津、山東、江蘇和陜西等運河沿線9省市共展開200多個考古工作，其中超過60多項工作取得重要成果。位於陝西的漕渠與昆明池遺址考古，確定漕渠與昆明池間的溝渠，揭示漢唐時期國家水利工程的宏偉面貌。揚州隋煬帝墓、南京建康城運瀆遺址等考古發掘，表明江蘇六朝至隋的早期運河體系為全國最早形成的較為完備運河體系。

逾90處鹽業遺址出土 江蘇省文物考古研究院去年在連雲港、鹽城出土春秋、晚唐五代至宋元明清時期鹽業逾90處遺址，當中包括引蓄水、曬灰製滷、淋滷等遺迹，印證「團煎法」的文獻記載，填補兩淮鹽業考古空白。考古專家認為，相關考古發現揭示兩淮鹽業為推動中華文明興盛發展與繁榮的重要貢獻。本報綜合報道