大韓航空 波音737 MAX 8增壓異常 高空急墜逾2萬呎15傷

圖為大韓航空波音737 MAX 8同型號客機。

大韓航空一架波音737 MAX 8客機上周六飛行期間，因機艙增壓系統異常緊急折返。客機曾從超過3萬呎高空急墜至約9,000呎，有乘客流鼻血。南韓國土交通部證實，15名乘客報稱耳膜疼痛及過度換氣，其中13人需送往醫院，無人重傷。

涉事航班編號KE189，載有125名乘客及7名機組人員，上周六下午4時45分從仁川國際機場起飛前往台中清泉崗機場。客機50分鐘後飛到濟州島上空時，突然出現增壓系統錯誤報告，機長決定折返，晚上7時38分降落仁川。乘客落機後獲安排入住一家酒店，改乘昨早10時半班機回台，行程延誤近19小時。

仁川往台中 多人耳痛流鼻血 一名台灣女乘客猶有餘悸，在社交網憶述飛機在送餐時間後不久急墜，機艙一直劇烈晃動，感覺較過山車的5倍重力離心力更可怕。飛機氧氣面罩隨之掉落，她的耳朵和頭部開始劇痛，感到昏沉，機艙內開始有小朋友哭泣。機艙服務員安排收拾飛機餐，乘客戴上氧氣面罩，飛機降落仁川機場那一刻讓她感覺「活着真好」。

大韓航空發言人表示，為乘客帶來不便誠摯道歉，並盡最大努力減少航班延誤造成的不便，包括提供住宿。發言人又指，目前正在調查事故原因，並計劃在檢查後維修飛機。本報綜合報道