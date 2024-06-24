兩岸國際

艾森豪威爾號 證實駛離紅海

美國國防部上周六證實，海軍航空母艦艾森豪威爾號已駛離紅海，由目前部署西太平洋的航母羅斯福號接替。有中國軍事博主質疑，今次調動代表部署西太平洋的美國航母出現空窗期，削弱美國在區內威懾力。（綜合報道）
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