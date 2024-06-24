兩岸國際

南澳商場爆械鬥 反恐警搜捕

澳洲南澳省阿德萊德一個大型商場昨日有人持武器現蹤，全副武裝的反恐警員封鎖商場搜捕，疏散顧客。警方其後表示，有兩批人在商場內持械鬥毆，至少兩人受傷。（綜合報道）
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