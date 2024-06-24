4華理工留學生赴美 遭盤查遣返

【本報綜合報道】中美關係緊張之際，有消息人士向《中國日報》表示，近日4名赴美留學及參加學術會議的中國學生遭美方無端盤查及被遣返。當事人均為理工科背景，其中兩人研究方向與人工智能相關。

關注電腦科研背景

消息人士透露，美國海關和邊境保護局（CBP）執法人員將4人帶至小黑屋連續盤查10多小時，多次進行誘導性、脅迫性提問，對其個人和家庭情況、在美學習和實習、是否為中共黨員、是否與中國政府合作等情況進行反覆盤問，尤其關注黨員身份等政治背景和電腦相關科研背景。美方在缺少事實依據和有效許可的情況下，強行扣留其中一人電子產品，美方還拒絕兩名當事人與家人朋友聯繫，其中一人逾30小時與外界失聯。