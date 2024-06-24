1945年浮島丸船難 韓促日提供乘客名單
【本報綜合報道】日本報章《東京新聞》上周六報道，南韓行政安全部透過外交部提出要求，希望日本政府提供1945年浮島丸船難事件的乘客名單。
多為二戰強制勞動受害人
浮島丸本為日本海軍特設巡洋艦，二戰結束後運送在日朝鮮人，當中大部分是強制勞動受害人，返回剛擺脫日本殖民統治的朝鮮半島。浮島丸於1945年8月22日從青森縣大湊港出發，不料兩日後在京都府舞鶴港近海爆炸沉沒。日本事後表示，浮島丸不慎觸及美軍戰時布下的水雷而爆炸，船上3,700人中524人死亡。由於日本對打撈沉船或尋找死者遺體無動於衷，令爭議愈演愈烈。有死者遺屬聲稱，浮島丸當時載有8,000多人，事故導致逾3,000人死亡，並指控日本故意炸沉船隻。
日本多年一直否認存在乘客名單，指早已隨浮島丸沉入大海。惟厚生勞動省官員上月在眾議院外交委員會的答問會上，公開近70份標有「乘客名單及相關紀錄」文件，它們是根據事後調查而製成。船難生還者及遇難者家屬曾於1992年在日本發起訴訟，指控日本政府忽視安全管理責任，但最終在2004年敗訴。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：