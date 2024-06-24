1945年浮島丸船難 韓促日提供乘客名單

多為二戰強制勞動受害人

浮島丸本為日本海軍特設巡洋艦，二戰結束後運送在日朝鮮人，當中大部分是強制勞動受害人，返回剛擺脫日本殖民統治的朝鮮半島。浮島丸於1945年8月22日從青森縣大湊港出發，不料兩日後在京都府舞鶴港近海爆炸沉沒。日本事後表示，浮島丸不慎觸及美軍戰時布下的水雷而爆炸，船上3,700人中524人死亡。由於日本對打撈沉船或尋找死者遺體無動於衷，令爭議愈演愈烈。有死者遺屬聲稱，浮島丸當時載有8,000多人，事故導致逾3,000人死亡，並指控日本故意炸沉船隻。