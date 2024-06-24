南海衝突持續發生 菲聲稱不挑起戰爭

運補船遭華阻截 士兵斷指屬意外 中國海警上周在南沙仁愛礁維權執法，阻止菲律賓運補船及快艇向非法坐灘軍艦運送物資，事件持續發酵。菲律賓總統小馬可斯昨日表明，菲方不會挑起戰爭，將始終致力於和平解決南海爭端。

小馬可斯視察監視南海水域的西方司令部部隊，指保衞國家的過程中忠於菲律賓人的本性，希望和平解決所有問題，在履行職責時不會訴諸武力或恐嚇，也不會故意傷害任何人。小馬可斯強調，菲律賓立場堅定，永遠不會被任何人嚇到，會繼續根據國際法行使自由和權利。

解放軍赴南海實戰訓練 菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）上周六稱，中方違反國際法阻止菲方向馬德雷山號軍艦守軍作例行和合法補給。但他指當日的衝突不構成武裝攻擊，海岸防衞隊和武裝部隊有能力執行輪換和補給任務，未來行動需先獲總統批准，目前不需請求其他國家支援。至於事件中斷指菲軍士兵的傷勢是因中菲船隻高速衝撞造成，屬於意外。解放軍海軍近日組織多艘大型登陸艦前赴南海某海域，全天候開展實戰化訓練。訓練圍繞實彈射擊、艦艇損管、泛水等登陸艦核心課目，目的是檢驗部隊在複雜敵情下艦艦協同、火力運用等多方面作戰能力。

美指中國行動破壞穩定 美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達上周六訪問越南河內，指南海局勢令人深感擔憂，中國最近在有爭議的水域採取的行動嚴重破壞穩定，美方將繼續與菲律賓盟友站在一起。康達又指，華盛頓已在公開和私下向中國明確表態，美國與菲律賓的共同防禦條約是堅定不移；美方認為，包括中國在內的每個地區國家都需要尊重國際法，需要在海事領域採取負責任行為。

中國駐越南使館發言人回應稱，中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，中方在本國管轄海域正常的巡航執法等活動，符合《聯合國海洋法公約》在內的國際法。仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，美國為了自身地緣政治私利，慫恿支持配合菲律賓在南海侵權挑釁，甚至動輒以《美菲共同防禦條約》相威脅，明目張膽地為菲撐腰打氣，行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中方的主權和權益，嚴重危害區域和平穩定，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。本報綜合報道