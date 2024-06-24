稱西方挑起俄烏戰 英極右黨魁捱轟

表示欽佩普京政治手腕

法拉奇接受專訪時被問及對普京的評價，法拉奇重申自己不喜歡普京，但欽佩對方的政治手腕，因為他成功地掌控俄羅斯。法拉奇指多年來一直清楚見到，北約和歐盟不斷東擴給予普京藉口導致烏克蘭開戰，同時表明戰爭當然是普京的過錯。辛偉誠指摘法拉奇抱持綏靖主義，對英國和盟友安全構成危險，只會讓普京更膽大妄為。在野工黨黨魁施紀賢斥責法拉奇言論可恥，強調普京對入侵烏克蘭負有全部責任。自由民主黨黨魁戴維批評法拉奇為普京辯護。