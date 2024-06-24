稱西方挑起俄烏戰 英極右黨魁捱轟
【本報綜合報道】英國脫歐領軍人物、極右改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）上周五表示，西方挑起俄羅斯和烏克蘭戰爭，又指自己欽佩俄羅斯總統普京。言論引起英國政壇炮轟，首相辛偉誠指摘法拉奇言論完全錯誤，只會讓普京得寸進尺。
表示欽佩普京政治手腕
法拉奇接受專訪時被問及對普京的評價，法拉奇重申自己不喜歡普京，但欽佩對方的政治手腕，因為他成功地掌控俄羅斯。法拉奇指多年來一直清楚見到，北約和歐盟不斷東擴給予普京藉口導致烏克蘭開戰，同時表明戰爭當然是普京的過錯。辛偉誠指摘法拉奇抱持綏靖主義，對英國和盟友安全構成危險，只會讓普京更膽大妄為。在野工黨黨魁施紀賢斥責法拉奇言論可恥，強調普京對入侵烏克蘭負有全部責任。自由民主黨黨魁戴維批評法拉奇為普京辯護。
法拉奇上周六在報章撰文指入侵烏克蘭不道德、無恥和站不住腳，但強調「當你用棍戳俄羅斯這頭熊，如果牠做出反應不要感到驚訝」。他稱自己早在10年前預見到這一切，如今只是說出真相。
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