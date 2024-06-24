烏指俄制導武器襲住宅3死52傷

【本報綜合報道】烏克蘭哈爾科夫州州長西涅古波夫上周六表示，俄羅斯攻擊哈爾科夫造成3死52傷。烏克蘭總統澤連斯基指俄軍用制導武器襲擊哈爾科夫的住宅大樓，呼籲西方國家協助應對這些武器的威脅。

網上發布的照片顯示，部分樓宇已成廢墟，窗戶被砸碎，露台被震碎，碎石散落在地上，形成一個彈坑。澤連斯基在通訊軟件上指︰「俄羅斯通過制導炸彈進行恐怖活動必須制止，而且是可以制止。我們需要合作夥伴做出強有力的決定，以便我們能夠就地制止俄羅斯恐怖分子和俄羅斯軍用航空兵。」

哈爾科夫是烏克蘭第二大城市，距離俄羅斯邊境可說近在咫尺，因一再遭受襲擊如今滿目瘡痍。俄羅斯今年5月發動另一波攻勢，並且在佔領土地取得18個月以來的最大斬獲。

烏導彈炸克島3死逾百傷 烏克蘭昨日發射導彈攻擊克里米亞半島塞瓦斯托波爾，導致3人死亡及124人受傷。俄羅斯國防部指控烏克蘭利用美國提供，帶有集束彈頭的陸軍戰術導彈施襲。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱，烏克蘭故意選擇聖三位一體慶典的日子轟炸塞瓦斯托波爾，是名副其實針對宗教儀式的罪行。