彭清華率團訪俄 加強兩國合作

彭清華表示，中俄立法機構合作是兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分。中方願同俄方一道，用好聯合工作組等機制平台，充分發揮兩國立法機構的獨特優勢和重要作用，不斷鞏固政治互信，深挖合作潛力，助推中俄關係行穩致遠。俄方表示，願以落實兩國元首共識為根本遵循，進一步拓展雙方立法機構合作領域，為深化俄中全面戰略協作和增進兩國人民友誼作出貢獻。聯合工作組雙方成員就共同關注的重要領域立法經驗交換意見。