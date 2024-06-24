彭清華率團訪俄 加強兩國合作
【本報綜合報道】應俄羅斯國家杜馬（下議院）邀請，中國全國人大常委會副委員長彭清華上周三至昨日率團訪俄。期間，彭清華與國家杜馬主席沃洛金、俄聯邦委員會副主席科薩切夫會晤，並與國家杜馬副主席巴巴科夫共同主持中俄議會合作委員會聯合工作組第二次會議。
彭清華表示，中俄立法機構合作是兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分。中方願同俄方一道，用好聯合工作組等機制平台，充分發揮兩國立法機構的獨特優勢和重要作用，不斷鞏固政治互信，深挖合作潛力，助推中俄關係行穩致遠。俄方表示，願以落實兩國元首共識為根本遵循，進一步拓展雙方立法機構合作領域，為深化俄中全面戰略協作和增進兩國人民友誼作出貢獻。聯合工作組雙方成員就共同關注的重要領域立法經驗交換意見。
波蘭總統國事訪華
此外，波蘭總統杜達國事訪問中國。中國駐波蘭大使孫霖江昨日發表署名文章指，期待波蘭充分發揮在中東歐地區的影響力，實現雙邊和地區合作相互帶動，進一步鞏固中國和中東歐國家全方位、多層次、寬領域合作格局，推動中歐關係向前發展。
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