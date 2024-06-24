倘俄供朝高精武器 韓揚言援烏不設限

朝勞動黨將開十中全會 料商具體與俄合作方案 俄羅斯與北韓簽署軍事同盟性質的《全面戰略夥伴關係協議》，引起南韓不滿。韓方官員昨日表示，若俄羅斯向北韓提供高精度武器，南韓援助烏克蘭將不設限。北韓勞動黨第八屆中央委員會第十次全體會議本周召開，可能討論加強與俄羅斯合作的具體方案。

南韓總統辦公室國家安保室長張虎鎮受訪指，提供予烏克蘭的武器可能有多個組合，現在下結論為時尚早。但可以明確的是，南韓對烏軍援規格將取決於俄方如何看待韓方日前發出的警告。對於韓俄關係，張虎鎮稱僅靠一方的努力不夠，俄羅斯也要付出努力。由於俄羅斯相關舉動正在逼近紅線，所以韓方發出警告。張虎鎮指出，假如俄方想恢復並推動韓俄關係向前發展，便需要三思而後行。

韓智庫籲發展核武 南韓最具代表性的外交安全政策智庫、國家安保戰略研究院呼籲，南韓應考慮發展核武，對抗北韓核威脅。國家安保戰略研究院憂慮，俄朝簽署軍事互助條約後，美國延伸核威懾無法應對不斷演變的北韓核威脅。同時，美國11月總統選舉後可能變天，或恢復對朝外交接觸，重啟凍結北韓核計劃或要求裁減核武的談判。

另一邊廂，北韓勞動黨八屆十中全會可能跟進落實朝俄條約的後續措施。自北韓領袖金正恩與俄羅斯總統普京自去年9月會面後，雙方高層交流頻繁，可能已基本確定加強合作的政策方向。

一般而言，北韓最高人民會議批准條約，但憲法規定重要條約可由金正恩批准或廢除。金正恩可能藉全會之機批准條約，或為了與俄羅斯步伐一致，安排由最高人民會議批准。

勞動黨中央政治局於上月24日決定，本月下旬召開八屆十中全會。全會主要討論和決定主要政策，金正恩從2021年起每年6月都出席全會，會期通常3至4天。本報綜合報道

張虎鎮 北韓將召開勞動黨全體會議。圖為過往會議情形。