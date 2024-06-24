國談藥納「雙通道」報銷 擴至430種

【本報綜合報道】「國談藥」通常是指協議期內國家醫保談判藥品，國家醫保部門聯合衞健委把零售藥店納入談判藥品供應保障體系，讓暫時進不到醫院藥物先進藥店，與醫療機構實行相同報銷政策，簡稱「雙通道」模式。內媒前天引述國家醫保局報道，「雙通道」國談藥品3年來已從221種擴充至430種。

以江蘇省為例，當地已把337款國談藥納入雙通道管理，並着力打通839間定點零售藥局，實行雙通道管理。當地國談藥銷售金額從2020年不到40億元（人民幣‧下同，約42.8億港元）增至2023年的120億元（約128.4億港元）。四川省則把國談藥中價格昂貴、用藥人群特定及治療費用高的藥品納入單行支付管理，實行單獨的報銷政策和管理服務，醫保單行支付的國談藥已達190款，佔國談藥品數45%。