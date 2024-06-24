記者製假酒獲評真品 茅台認鑑定員不嚴謹

河南電視台記者近日使用在電商平台購買的一套茅台包裝，配以其他酒水拼湊出一瓶兔年茅台假酒，假酒卻獲茅台自營店鑑定為真貨。貴州茅台集團上周六承認，兩名鑑定員鑑定操作不細緻、不嚴謹。

安徽湖北店 僅口頭鑑定 貴州茅台指，登記為宋先生、施女士的兩位客戶於上月11日和18日，分別到安徽合肥、湖北武漢兩家茅台自營店要求產品鑑定，由鑑定員蔡×、陳×分別對客戶提供的53度500毫升貴州茅台酒（癸卯兔年）產品鑑定。鑑定人員口頭表示「鑑定為真」，過程中未按要求詳細記錄產品資訊。

貴州茅台上周五派出專項服務小組到客戶所在的河南鄭州，取得客戶同意後，由一名資深外觀鑑定專家和一名白酒國家評委組成現場鑑定小組，翌日對所涉產品展開外觀和酒體鑑定。鑑定結果顯示，產品外包裝使用回收和假冒材料製作，酒體與53度500毫升貴州茅台酒（癸卯兔年）風格不符，屬假冒產品。

稱續優化產品防偽體系 經過貴州茅台內部調查，兩名鑑定員存在鑑定操作不細緻、不嚴謹的問題，反映公司在產品鑑定流程管理上存在薄弱環節。公司將繼續持續提升產品鑑定專業能力和數碼化水平，加強產品鑑定管理體系建設。針對利用回收包裝製作假冒產品問題，會不斷優化產品防偽溯源體系，為消費者提供更好消費體驗。

貴州茅台稱，定於每周六早上9時至下午4時，在各省的茅台直營店開展便民鑑定服務工作。消費者如有鑑定需求，可致電預約，成功後按客服告的時間、地點前往鑑定。本報綜合報道