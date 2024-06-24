用同學名寫色情小說 初中生父母受罰

【本報綜合報道】陝西省西安市一名初中生早前使用同班同學真實姓名，作為淫穢小說角色，結果遭同學家長告上法庭。被告父母起初拒不履行生效法律文書確定義務，後在執行法官多次勸說下，才肯寫道歉信及賠償。

班內傳播 身心受創 被告小美（化名）與小花（化名）是同班同學，其中小美2022年9月在其社交帳號發布以小花真實姓名為角色淫穢小說，內容在全班同學間廣泛傳播，導致小花心理受創，嚴重影響正常生活及學習，更確診情緒障礙。為維護自身合法權益，小花母親控告小美，獲法院裁定小美監護人需向小花書面賠禮道歉，並賠償醫療費及精神撫慰金共計1.3萬多元人民幣（約1.4萬港元）。

惟判決生效後，小美父母未主動履行上述要求，小花母親遂向法院申請強制執行令。執行法官要求小美父母依法履行義務，二人承認疏於管教孩子，同時覺得小美也是網絡小說受害者，拒不配合法院工作。經執行法官明確告知拒絕履行將作出罰款處理後，小美父母同意履行法院要求。