梅州暴雨 司機遭山泥掩埋27小時獲救

【本報綜合報道】廣東省梅州市日前暴雨成災，正有序開展恢復工作。截至前天下午為止，梅州所有進鎮及行政村道路均已打通。內媒指，一名貨車司機早前途經梅州平遠縣時遭山泥掩埋，經歷27個小時後，由廿多名村民及村鎮幹部合力救出。

廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室公布，梅州市普通國省道中斷41處，已搶通34處，而農村公路中斷142處，則已搶通123處。梅州受洪水影響33個鄉鎮中，已有21個全部恢復供電，17.4萬戶供電受影響，9,000戶供電未恢復，集中在平遠及蕉嶺地區。至於當地通訊已恢復到災前水平，供水受影響145條村中，138條已恢復供水。

村民靠柴刀雙手挖掘

另外，貨車司機曾忠華上周日下午駕貨車在縣道上突遇山泥傾瀉，貨車翻側，泥水湧入其鼻裏，駕駛座椅子則壓在胸膛。在無專業救助工具幫助下，村民及村幹只用柴刀、鋤頭及雙手救出曾忠華。相關部門接報後派直升機救援，及時把曾忠華送到梅州市人民醫院創傷骨外科治療，情況逐漸好轉。