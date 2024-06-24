派出所長實名舉報 縣公安局長涉黑腐化

興隆縣六道河鎮副鎮長兼六道河鎮派出所所長蘇九雷拍片稱，劉文寧涉嫌多項嚴重違法違紀問題，包括充當涉黑涉惡團體保護傘、大肆買官賣官、大搞權錢交易、大搞一言堂、嚴重破壞營商環境、大搞團團夥夥、違規向企業大肆借款、生活腐化。蘇九雷還指，掌握大量影像及書面證據，更有劉文寧受賄片段。有人表示，劉文寧受到誣陷，而舉報人是失信人員。承德市紀委工作組抵達興隆縣，展開相關工作。

劉文寧曾宣反貪整治亂象

興隆縣公安局曾於今年4月29日，召開警示教育大會暨第一季度講評會議。劉文寧出席會議並講話，公安局黨委班子成員、各警種主要負責人、其他民輔警代表參會。會議強調，要堅持把紀律和規矩挺在前面，加大執紀監督問責力度，充分利用身邊事、身邊人警示教育廣大民警，吸取深刻教訓，不斷增強紀律意識和底線思維，當好自己的「管家」，真正做到管住自己的欲望，克制私欲；淨化自己的朋友圈，抵制享樂；過濾自己的交際圈，擋住誘惑；管住自己的情緒，遇事三思。