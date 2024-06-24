台立院前院長王金平 時隔5年再次訪大陸

稱與政治無關

活動名為「傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」，王金平同日為慧聚天后宮「台灣媽祖文創好物聯展」揭牌。儀式結束後，王金平與其他來賓進入聯展會場參觀，江蘇省台辦主任練月琴隨行。參觀期間，王金平分享了自己的祖籍在福建泉州白礁，談到鄭成功遭清軍擊退來到台灣安平的故事。王金平在兩岸關係緊張的敏感時刻再到大陸，有傳將與國台辦主任宋濤會面。王金平友人證實應該會有禮貌性拜會，但不可能談深入問題。王金平則定調是個人宗教行程，媽祖是兩岸共同信仰，與政治無關。他上周五出發，預計周四返台。