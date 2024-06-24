台立院前院長王金平 時隔5年再次訪大陸
【本報綜合報道】國民黨籍台灣立法院前院長王金平時隔5年再次訪陸，昨日在江蘇昆山慧聚天后宮參與祈福大典。新北板橋慈惠宮、台中大甲鎮瀾宮等多家台灣姊妹廟均率團與會。
稱與政治無關
活動名為「傳香締緣台灣媽祖慧聚昆山暨土地公開基5周年」，王金平同日為慧聚天后宮「台灣媽祖文創好物聯展」揭牌。儀式結束後，王金平與其他來賓進入聯展會場參觀，江蘇省台辦主任練月琴隨行。參觀期間，王金平分享了自己的祖籍在福建泉州白礁，談到鄭成功遭清軍擊退來到台灣安平的故事。王金平在兩岸關係緊張的敏感時刻再到大陸，有傳將與國台辦主任宋濤會面。王金平友人證實應該會有禮貌性拜會，但不可能談深入問題。王金平則定調是個人宗教行程，媽祖是兩岸共同信仰，與政治無關。他上周五出發，預計周四返台。
昆山慧聚天后宮是當地台商、台胞媽祖信仰中心。慧聚天后宮毀於1860年英法聯軍之役，2005年在昆山市政府、台商、民間共同響應下重建，2010年9月迎來台灣鹿港媽祖分香，是第一次台灣媽祖分香到大陸。
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