台單日再偵獲21架次機艦駛近 解放軍8架次軍機 三面包夾越台海中線

【本報綜合報道】台灣國防部公布，截至昨早6時的24小時內，共偵獲15架次解放軍軍機及6艘次軍艦在台海周邊活動，其中8架次軍機以「三面包夾」方式越過海峽中線，進入台灣防空識別區。

台F16V夜航訓練 根據示意圖顯示，台軍於西部外海中線以西，延伸至距基隆約97海里，發現1架次解放軍主戰機；西部外海距台中約52海里處，發現解放軍主、輔戰機及無人機共10架次，其中3架次逾越中線。最後，台軍在西南部外海，延伸至鵝鑾鼻49海里處，發現解放軍輔戰機及無人機4架次。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

另一邊廂，台灣空軍第4聯隊首度公開F16V戰機跨子夜飛行訓練細節。訓練通常於深夜11時至11時半開始，飛行任務跨過子夜（凌晨零時），通常會持續到凌晨1時，甚至可能凌晨2時，整個訓練大約於凌晨3時結束。為了提升夜航及全天候作戰能力，台灣空軍於3月恢復跨子夜飛行訓練。第4聯隊綜合修補大隊士官長指，F16V每飛行200小時便作周期檢查，標準工時為18天，以確保飛行安全。