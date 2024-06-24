台建潛艇入乾塢疑帆罩重整 仍未進海試階段惹關注

【本報綜合報道】台灣首艘自建潛艇海鯤號今年2月在高雄港完成浮船測試作業，翌月進入泊港測試最後階段，但至今仍未進入海試階段，引起關注。台媒上周六報道，有民眾拍攝到海鯤號進入台船乾塢並搭起施工棚架，疑進行帆罩重整。

料安裝美製光電桅杆 照片顯示，海鯤號除了帆罩段的顏色呈現淺咖啡色外，帆罩外觀亦比之前更平整。台媒引述相關人士研判，這應是為安裝向美國航太與國防技術公司L3 Harris採購訂製、光學和電子潛望鏡組成的光電桅杆進行安裝、調整工程，並重整外殼帆罩。至於是否代表泊港測試結束、即將進入海試階段，相關人士不作評論。

前海軍顧問郭璽本月曾公開預告海鯤號進度，稱光電桅杆已於上月運抵，預計今年底前完成大部分海試。他又指，海鯤號將於本月安裝全部電瓶並通電測試，在台船船塢進水後前往高雄港外海，以浮航及潛水方式測試所有動力系統，如無問題再由256戰隊進行戰術評估，展開發射操作用魚雷的測試。