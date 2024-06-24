台調整漢光演練 接近實戰

取消大部分校閱 着重去中心化夜間應變 台灣漢光40號實兵演習將於下月22日至26日，一連5日舉行。台軍高層昨日指演習是最接近實戰一次，將取消大部分展示科目與校閱，着重演練去中心化指揮管制及夜間訓練，目的是落實確立交戰規則、授權與責任分工，驗證基層部隊在戰時因通訊中斷仍能獨立接戰的能力。

演習採「本島實兵不實彈，外島（馬祖、金門、澎湖）實兵實彈」方式，設想敵軍下月20日將開始灰色地帶侵擾及集結，台軍參訓官兵進入「戰時情景」。演習時序依次為戰力保存、應急作戰、聯合截擊及聯合防衞作戰等，細節會隨時調整並下達臨時狀況。

模擬指揮鏈中斷 臨時狀況考驗台軍官兵在守備區域及戰力保存點的應變能力，並首度驗證去年頒布的新版交戰規則。去中心化指管模擬指揮鏈在戰時中斷，導致各戰區、甚至各作戰單位無法向上通聯，而必須遂行獨立作戰。要落實獨立作戰就必須確立交戰規則、授權與責任區，演習會依據不同單位頒布不同的交戰規則，逐一驗證。

演習主要是驗證聯兵旅層級以下部隊的應變能力，除了各級指揮部屆時下達指令外，基層營連長可視部隊任務狀況自行下達指令，讓部隊基層幹部具有機動反應、靈活調動部隊的機會。為了應對解放軍擾台，參訓與戰備部隊將分開。但海軍出海演練時若遇到相關情況，將臨時轉換為戰備部隊。

台軍高層強調，演習並非從早上開始，到傍晚就結束，因此夜間訓練絕對是演習核心。有些項目會在夜間，甚至通宵舉行，雖增加官兵臨戰應變的難度和壓力，卻是最貼近實戰化的訓練。同時，參訓部隊要達到「實時」、「實地」要求。前者是指全時段實際落實訓練，驗證部隊的能力與限制，從而吸取經驗修改計劃。後者要求部隊回歸戰訓本務，熟悉各自在戰時的戰術位置、守備區域的地形物特性。

部隊將頻現街道 由於演習強調實戰，參訓部隊會頻繁出現在鄰里街道，甚至夜宿戰術位置等處，若因此被民眾拍到儀容不整，甚至惡意上傳社交網站，有關官兵不會因此受罰。本報綜合報道