兩岸國際

熱河谷日均百萬幼蟲化蝶
中國雲南省玉溪市元江乾熱河谷近日迎來蝴蝶大爆發，幼蟲大量集中羽化成蝶，在空中嬉戲飛舞，景象壯觀美麗。元江中林蝴蝶生態科技公司介紹，當地目前每天約有100萬隻蝴蝶幼蟲羽化，品種以遷粉、橙粉、紅授綠鳳蝶為主。大爆發至今年8月結束，期間將有過億隻蝴蝶飛出。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc