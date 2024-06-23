熱河谷日均百萬幼蟲化蝶

中國雲南省玉溪市元江乾熱河谷近日迎來蝴蝶大爆發，幼蟲大量集中羽化成蝶，在空中嬉戲飛舞，景象壯觀美麗。元江中林蝴蝶生態科技公司介紹，當地目前每天約有100萬隻蝴蝶幼蟲羽化，品種以遷粉、橙粉、紅授綠鳳蝶為主。大爆發至今年8月結束，期間將有過億隻蝴蝶飛出。