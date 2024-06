黑人首奪卡內基兒童文學獎

【本報綜合報道】英國年度卡內基兒童文學獎上周四頒發,由詩體小說《The Boy Lost in the Maze》奪得,作家科埃略(Joseph Coelho)成為首位獲獎黑人。插畫獎則由無字繪本《the Tree and the River》及其插畫師貝克爾(Aaron Becker)贏得。

獎項由英國圖書館與資訊專業學會(CILIP)頒發,《The Boy Lost in the Maze》講述倫敦17歲學生西奧(Theo)踏上尋找生父之路,過程與希臘神話中雅典國王忒修斯戰勝敵人的故事交織。《the Tree and the River》則以縮時攝影繪畫形式,從一棵橡樹描繪人類在大自然慢慢建立起文明和工業,再因過度污染而摧毀大自然,並以一顆橡子重新落地生根作結。

評審:作品激發讀者想像力 負責評審的貝爾法斯特維多利亞學院圖書館理員法雷利(Maura Farrelly)形容,《The Boy Lost in the Maze》非凡,帶來多層次沉浸式閱讀;《the Tree and the River》則從美麗視覺角度,敍述自然世界和人類活動影響,吸引讀者沉浸在風景,兩部作品雄心勃勃且令人振奮,激發年輕讀者想像力。