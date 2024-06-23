黑人首奪卡內基兒童文學獎
【本報綜合報道】英國年度卡內基兒童文學獎上周四頒發，由詩體小說《The Boy Lost in the Maze》奪得，作家科埃略（Joseph Coelho）成為首位獲獎黑人。插畫獎則由無字繪本《the Tree and the River》及其插畫師貝克爾（Aaron Becker）贏得。
獎項由英國圖書館與資訊專業學會（CILIP）頒發，《The Boy Lost in the Maze》講述倫敦17歲學生西奧（Theo）踏上尋找生父之路，過程與希臘神話中雅典國王忒修斯戰勝敵人的故事交織。《the Tree and the River》則以縮時攝影繪畫形式，從一棵橡樹描繪人類在大自然慢慢建立起文明和工業，再因過度污染而摧毀大自然，並以一顆橡子重新落地生根作結。
評審：作品激發讀者想像力
負責評審的貝爾法斯特維多利亞學院圖書館理員法雷利（Maura Farrelly）形容，《The Boy Lost in the Maze》非凡，帶來多層次沉浸式閱讀；《the Tree and the River》則從美麗視覺角度，敍述自然世界和人類活動影響，吸引讀者沉浸在風景，兩部作品雄心勃勃且令人振奮，激發年輕讀者想像力。
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