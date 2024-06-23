環球時興：公仔植入AI對答 活起來助孩學習

生成式人工智能（AI）熱潮席捲全球，中國上海市有爸爸就靈機一觸，動手為傳統玩具接入AI對答功能，竟然成功令一個雷克斯暴龍頭向兒子講述鐵甲奇俠、鹹蛋超人和《西遊記》孫悟空在街頭大戰白骨精的睡前故事。他讓玩具「活起來」的妙思幫助小朋友學習，也讓大人以更生動方式緬懷童年，吸引海內外家長關注。

兩孩爸親手改裝 藉此創業 育有一子一女的王樂憶述，自己有天目睹兩歲半的女兒抱着兔子公仔故事機獨自聊天，就突發奇想為故事機接入AI，讓公仔真正獲對話能力。他設計搭載AI的改裝電路板嵌入兔子公仔，讓它能夠說多種語言和扮演多個角色，還能給出各類問答知識。王樂在網上分享改裝經歷，獲得大量網民鼓勵，希望他改造更多舊玩具，更有人直接寄來公仔請他動手改裝。

見AI改裝玩具廣受歡迎，王樂偕好友創業之餘也創建聊天群組，分享玩具改裝心得，帶動超過5,000名來自天南地北的家長翻出兒時玩具，或直接用家中公仔親手改裝，為小朋友送上獨一無二的禮物。王樂指出，AI技術發展令互聯網教育資源變得觸手可及，他希望農村小朋友也能有機會接觸AI對話公仔，寓教於樂。本報綜合報道