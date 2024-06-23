法4.5萬警力 保奧運開幕式安全
【本報綜合報道】法國巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nunez）上周五交代奧運會期間的保安安排，高峰期將部署4.5萬名警察負責在塞納河舉行的開幕式保安工作。
奧運會將於7月26日開幕，警方將在開幕式上安排35艘保安船隻伴隨94艘載運動員的河船，沿塞納河6公里河段行駛，沿途會駐紮狙擊手，法國警察的三支戰術部隊亦會首次合作上陣。努涅斯指出，警方擔憂恐怖主義威脅，特別是回教恐怖主義，以及激進環保主義者、左翼極端分子和親巴勒斯坦運動的低強度威脅，但目前沒有針對奧運會或法國的明顯威脅。巴黎警方將在奧運會期間每天部署3萬人，包括武裝警察。比賽期間，軍方將派出1.8萬名士兵支援警方。負責支援警方行動的法軍中將阿巴德（Christophe Abad）形容，二戰結束後法國領土上從未有過如此大規模的軍事力量動員。
塞納河水質差 恐無法辦泳賽
根據本月16日的檢測顯示，巴黎塞納河水質太髒，恐無法舉辦奧運會鐵人三項和公開水域游泳比賽。大巴黎區和市長辦公室發布的一份周報，將水道中兩種糞便細菌包括大腸桿菌的高發生率歸咎於反常的陰雨天氣。如果奧運會開幕時河水污染太嚴重，後備方案是將公開水域游泳比賽延遲幾天，而不是將其轉移到新地點。
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