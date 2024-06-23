仁愛礁衝突 菲方攜槍衝撞潑水 華海警迅速控制

菲律賓上周一派出運補船及充氣艇，企圖向南沙群島仁愛礁非法坐灘軍艦運送物資，受到中國海警阻止。中國官媒《環球時報》上周五引述知情人士指，菲方人員曾多次衝撞中國海警執法艇，並向海警執法人員潑灑不明液體。有菲律賓官員表示，菲方並未考慮針對相關情況行使《美菲共同防禦條約》。

現場影像顯示，菲方衝闖仁愛礁的運補船艇多為菲海軍裝備，包括可裝配重型機槍的菲海軍特戰隊高速突擊艇，菲軍攜帶的8支美製AR15自動步槍被繳獲，事後要求中方歸還。知情人士向《環球時報》指出，雖然菲方派出準軍事力量，甚至是海軍特戰力量參與侵權行動，但中方依舊把反制行動維持在維權執法範圍內，參與行動的海警執法人員僅攜帶正常執法工具，並沒有像菲方一樣攜帶攻擊性武器。中國海警面對菲軍軍事挑釁，迅速控制局勢，既有利地維護國家主權，同時沒有給菲軍方人員碰瓷炒作，擴大事態的機會。

菲未考慮行使防禦條約 對於菲律賓指控中國海警在行動中發射催淚彈，並揮舞大刀的說法。知情人士指，菲軍方人員一度十分囂張，不僅駕駛高速衝鋒艇躲避中國海警執法人員的跟監查證，還多次做出衝撞中方執法船的舉動。海警執法人員最終通過「跳幫」方式控制菲方船艇，展開登臨檢查。期間，菲方人員曾向海警執法人員投擲金屬物件等重物負隅頑抗，還潑灑不明液體，相關行為已經構成惡意攻擊。

菲律賓國家海事委員會主席兼執行秘書貝爾薩明（Lucas Bersamin）稱，菲律賓海軍人員與中國海警的衝突可能是誤會或意外，菲方尚未準備將其歸類為武裝襲擊。他認為這是一個中菲可輕鬆解決的問題，如中方想與菲方合作可一起處理。

美國國務卿布林肯上周三與菲律賓外長馬納羅通話時，重申美國根據《美菲共同防禦條約》對菲的堅定承諾。菲律賓總統助理琴蒂諾（Andres Centino）表示，討論中並未考慮援引條約，但國家海事委員會已向總統小馬可斯建議，應宣布並繼續定期安排對仁愛礁的補給任務。美國國會多名議員聯合譴責中國，呼籲立即停止在南海透過水炮、撞擊和阻擋方式，實施鹵莽、蓄意的恫嚇行為。本報綜合報道