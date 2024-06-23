脫北者向朝飄送敵意傳單 金與正稱如數奉還

南韓脫北者組織「自由北韓運動聯合」於上周四晚上，利用空飄氣球向北韓散發30萬張反朝傳單。北韓勞動黨中央委員會副部長金與正上周五警告，將如數奉還。

氣球懸膠袋 含美鈔韓劇USB 自由北韓運動聯合於周四晚上10時至午夜，在京畿道坡州市向北韓投放20隻大型氣球。除了反朝傳單外，氣球下方懸掛的膠袋內還有USB手指和多張面值一美元（約7.8港元）紙鈔。傳單上寫有「三千里錦繡江山，8,000萬民族唯一祖國大韓民國熱愛北朝鮮人民」字句，USB則儲存韓劇《冬日戀歌》和歌手林英雄的歌曲等。

坡州市政府公務員接報後出動，但沒有阻止放出氣球。自由北韓運動聯合代表朴相學表示，在北韓領袖就向南韓空飄垃圾氣球一事道歉前，將繼續對朝投放傳單。金與正翌日通過朝中社發表談話，稱邊境地帶再次遍布骯髒的廢紙和物品，朝方事前警告過不要再發生類似情況，理所應當作出回應。她批評空飄反朝傳單的脫北者組織是垃圾，他們的舉動將受北韓民眾譴責。

美航母抵釜山 將與日韓聯演 俄羅斯和北韓簽署《全面戰略夥伴關係協議》後，美國海軍航空母艦羅斯福號昨日停靠南韓釜山海軍基地。羅斯福號於本月底將聯同日本及南韓，進行首次美日韓多領域聯合軍演。航母編隊還包括神盾驅逐艦海爾賽號及丹尼爾‧井上號，為美軍航母時隔7個月後再次停靠南韓。

以往美日韓聯合軍演只集中於單一領域，今次將涵蓋海陸空和網絡等多個作戰領域，演習代號「自由刀刃」，是由美韓的「自由護盾」和美日的「利刃」軍演結合而成，寓意三國在美韓和美日同盟的基礎上，進一步提升軍事合作的高度。本報綜合報道