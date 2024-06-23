中聯部長晤巴國總理 讚賞撐一中

【本報綜合報道】中共中央對外聯絡部部長劉建超上周五在伊斯蘭堡，出席由中聯部和巴基斯坦外交部聯合主辦的中巴政黨論壇暨中巴經濟走廊政黨共商機制第三次會議。他同日與巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫會面，稱讚賞巴方堅定奉行一個中國原則，將堅定支持巴國維護主權和領土完整，願一同加強反恐合作，與巴國各政黨密切交往，加強多邊協調配合，共同維護地區和平穩定與發展繁榮。

夏巴茲‧謝里夫表示，巴方堅定支持中國在台灣、涉藏、涉疆、南海等核心利益問題上的立場，當前巴國政府與軍方有實現國家發展的共同目標，希望學習借鑑中國發展經驗，推動國家實現轉型。

提及多領域合作 夏巴茲‧謝里夫又指希望與中方全面加強基礎設施建設、農業、金融、教育、人文等各領域合作，吸引更多華企來巴投資興業，推動巴中關係實現更大發展。他強調，巴國各政黨在很多問題上意見不一，但在發展對華友好上高度一致，希望與中國共產黨加強交流合作。

劉建超另在中巴政黨論壇暨中巴經濟走廊政黨共商機制第三次會議發表講話，表示中巴經濟走廊地位特殊，是兩國合作的紐帶和典範。他認為，雙方要堅持共商共建共享強化政治共識，推動營商環境改善凝聚安全共識，聚焦民生走廊建設增強社會共識，加強媒體合作營造輿論共識，推動高質量共建中巴經濟走廊走深走實，助力巴基斯坦經濟社會發展。