耿爽：美插手阿富汗釀災 勿一走了之

【本報綜合報道】中國常駐聯合國副代表耿爽上周五在安理會阿富汗問題公開會上發言，指摘美國對阿富汗的軍事干涉給當地人民造成巨大災難，應切實負起歷史責任，加大援助和資金投入，不能一走了之。

耿爽表示，第3次阿富汗問題特使會議本月30日至下月1日在卡塔爾多哈舉行，阿富汗臨時政府已確認與會。中國方面期待與會各方以會議為契機，與阿富汗臨時政府加強交流、深入溝通、相向而行，推動會議在小微融資、企業發展、打擊毒品、替代種植等方面取得務實成果，開啟國際社會與阿富汗接觸合作的新篇章。

促安理會助阿富汗解發展難題 中方希望安理會能為幫助阿富汗應對發展難題、融入國際社會採取更多有力行動，包括支持與阿富汗臨時政府對話接觸，通過耐心溝通推動該國臨時政府在包容建政、保障女性權益等方面採取積極舉措，盡快重啟對阿富汗臨時政府有關人員旅行禁令的一攬子豁免。此外，安理會應支持阿富汗應對人道困難，消除非法單邊制裁等制約該國發展的瓶頸，並支持阿富汗臨時政府堅決打擊恐怖主義勢力。