俄企可華邊境銀行開戶 避美制裁
【本報綜合報道】英媒上周四報道，自俄羅斯總統普京上月訪華以來，中國邊境地區出現特別授權銀行，並允許俄羅斯企業開設非居民帳戶，維持中俄貿易和規避美國制裁。中國人民銀行、國家金融監督管理總局，均拒絕對報道置評。
中俄去年貿易激增至破紀錄2,400億美元（約1.87萬億港元），但俄羅斯外貿銀行上海分行早前受到美國制裁，變通方法是透過一些規模較小的地區銀行來規避美國制裁，以確保中俄貿易的支付渠道順暢。邊境銀行方便為俄企工作的中間人處理交易，且多數銀行在俄羅斯列入不友好的國家僅有小量業務，甚至完全沒有，可減少對中國潛在影響。然而，有美國財政部高官指出，正在確認協助處理俄羅斯武器交易的中國小型銀行。琿春銀行周四宣布，已完成系統升級，即日全面恢復對俄羅斯的收款業務。此外，俄羅斯收款體系新增吉林銀行、長春農商銀行、長春發展銀行和延邊農商銀行，4家銀行將透過琿春銀行提供的盧布通道處理交易。
華能源企業停止涉俄項目
中國惠生清潔能源發聲明表示，董事會決定停止所有正在進行的俄羅斯項目，並將立即無限期地停止接受任何新的俄羅斯業務。惠生是俄羅斯諾瓦泰克公司北極液化天然氣2號項目的組件製造商之一，此前還計劃參與項目的陸上發電廠建設。
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