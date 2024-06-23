俄企可華邊境銀行開戶 避美制裁

中俄去年貿易激增至破紀錄2,400億美元（約1.87萬億港元），但俄羅斯外貿銀行上海分行早前受到美國制裁，變通方法是透過一些規模較小的地區銀行來規避美國制裁，以確保中俄貿易的支付渠道順暢。邊境銀行方便為俄企工作的中間人處理交易，且多數銀行在俄羅斯列入不友好的國家僅有小量業務，甚至完全沒有，可減少對中國潛在影響。然而，有美國財政部高官指出，正在確認協助處理俄羅斯武器交易的中國小型銀行。琿春銀行周四宣布，已完成系統升級，即日全面恢復對俄羅斯的收款業務。此外，俄羅斯收款體系新增吉林銀行、長春農商銀行、長春發展銀行和延邊農商銀行，4家銀行將透過琿春銀行提供的盧布通道處理交易。